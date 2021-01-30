Siirt'te park ve bahçelerde kış çalışmaları sürüyor

Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma, bakım ve temizlik yapıldı.

Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma, bakım ve temizlik yapıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park, bahçe ve mezarlıklarda başlatılan kış çalışmaları devam ediyor.

Parklarda temizlik yapılırken, kuruyan ve hasar gören ağaçlar sökülerek yerlerine yenileri dikildi, refüjlerde peyzaj düzenlemesi, mezarlıklara da bakım ve temizlik yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz