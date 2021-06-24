Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
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Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı

Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi, refüjlerde bakım ve onarım, Kızlar Tepesi Parkında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Siirt Belediyesi, refüjlerde bakım ve onarım, Kızlar Tepesi Parkında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların cazibesini artırmak için Cumhuriyet ve Aydınlar caddelerindeki refüjler başta olmak üzere park ve bahçelerin bakımını yaptı.

Parklarda uzayan otlar temizlenirken, Kızlar Tepesi Parkında da ağaçlandırma yapıldı, park içindeki gölet, amfi tiyatro, yürüyüş parkurları, dinlenme, macera parkı ve sosyal tesis etrafı çiçeklendirildi.

Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı
Siirt'te park ve bahçelerde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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