Siirt'te park halindeki minibüste yangın

Siirt kent merkezinde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Devlet Hastanesi önünde park halindeki 12 AS 528 plakalı Haydar Cellek'e ait minibüs bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA