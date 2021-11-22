Siirt'te park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Siirt'te park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Siirt'te park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te park halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 1515. sokakta park halinde bulunan Abdullah K.'ya ait 74 BR 910 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç, kullanılmaz hale gelirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Siirt'te park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Siirt'te park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

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