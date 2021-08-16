Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Yeni Mahalle Hamiefendi Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan M.Y. isimli şahıs kaçtı . Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada pantolonun fermuar kısmına zulalanmış, satışa hazır halde 6 fişek halinde toplam 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi. Güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. - SİİRT

Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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