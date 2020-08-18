Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı
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Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı

Siirt'te İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı
18.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:57

Siirt'te İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Siirt'te salgınla daha etkin bir mücadele sürecinin başlatıldığına dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, filyasyon çalışmaları için kurulan mahalle denetim ekibinde, muhtarlar ve apartman yöneticilerinin de görev aldığını, yürütülen çalışmaların titizlikle takip edileceğini aktardı.

Salgınla mücadelede devletin ve yereldeki tüm imkanların seferber edildiğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, yüz yüze eğitim ve öğretim başlamadan il genelinde vaka sayılarının mutlaka azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıya, vali yardımcıları Selim Erkovan ve Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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