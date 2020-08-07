Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı
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Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Siirt'te pandemi toplantısı yapıldı
07.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:02

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Alınan tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutulması için yeni tedbirler uygulamaya geçildi. Salgınıyla mücadelede tüm kurumlar her türlü imkanları kullanması için azami derecede çaba gösterilecek. Vatandaşlarımız rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmesi durumunda inşallah hep birlikte bu salgın sürecini başarıyla atlatacağız."

Kaynak: AA

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