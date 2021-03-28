Siirt'te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Siirt'te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te oyun oynarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt'te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

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Siirt'te evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ukkaşe E. adlı çocuk evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan zemine düşüp ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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