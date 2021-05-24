Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LU 0846 plakalı otomobil ile 56 KB 396 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siirt'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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