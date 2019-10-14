Siirt'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Siirt'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Siirt'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabri Baykara'nın kullandığı 34 SP 4391 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Fakirullah Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup İlik'e (20) çarptı.
Yaralanan İlik 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Pervari'nin Kocaçavuş köyünde bahçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan Evin Aka (24) da Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.