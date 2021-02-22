Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

22.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:38
Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 34 JNN 86 plakalı otomobil, çevre yolunun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Emin Takdemir'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Takdemir, 112 Acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Takdemir, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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