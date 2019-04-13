Siirt'te Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Siirt'te, evinin önünde oyun oynadığı sırada otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Siirt'te, evinin önünde oyun oynadığı sırada otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Günay Güneş'in kullandığı 56 BB 106 plakalı otomobil, Kooperatif Mahallesi 1756. Sokak'ta evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Elanur Amal'a çarptı.
Sürücünün haber vermesi üzerine, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Amal'ın, hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA