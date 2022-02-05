Siirt'te otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı - Haberler
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Siirt'te otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

Siirt kent merkezinde 2 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde 2 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi 1423. Sokak üzerinde otomobilden hırsızlık olayı ile Yeni Mahalle Şeyh Şerafeddin Caddesinde otomobilden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde her iki olayı gerçekleştiren şahsın F.A. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan F.A. adli makamlara sevk edildi. - SİİRT

Siirt'te otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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