Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA - Güncel
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Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 8 kilogram metamfetamin bulundu.

BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 8 kilogram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.

Dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, bavulda gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler araçtaki H.İ.E. ve N.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Baykan, Siirt, Güncel, Haber

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