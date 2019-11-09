Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:18
Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in ilçesi Konakpınar köyü karayolunda meydana geldi. Halil A., yönetimindeki 34 UK 3755 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Halil A. ve araç içerisinde bulunan Hikmet Y. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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