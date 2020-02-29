Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kesmetaş köyü yakınlarında Osman Uyduran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Uyduran, Taner Erol ve Serkan Göktaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA