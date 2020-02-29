Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:10
Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kesmetaş köyü yakınlarında Osman Uyduran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Uyduran, Taner Erol ve Serkan Göktaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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