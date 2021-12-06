Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te bir otomobil ile minibüsün çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir otomobil ile minibüsün çarptığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 N 7778 plakalı otomobil ile 56 D 0042 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

 E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title