Siirt'te otomobil kaldırımdaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
05.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:39
Siirt'te otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'te otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Elçi yönetimindeki 56 AAE 966 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi'nde kaldırımdaki ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki Hamza Gül hafif yaralandı.
Yaralılara kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Kırılan 2 ağaç Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz