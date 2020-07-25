Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
25.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:22

Siirt'in Eruh ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 TF 5838 plakalı otomobil ile Y.O. yönetimindeki 56 AF 080 plakalı kamyonet, Siirt-Eruh kara yolu Botanik Park mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslara kaldırıldıkları Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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