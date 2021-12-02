Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
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Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1' ağır 6 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1' ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Baykan- Bitlis karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından 4'ü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2'si Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

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