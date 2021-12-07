Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Siirt Çevre karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Ş. yönetimindeki 34 ENE 01 plakalı otomobil ile 56 AAF 634 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

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