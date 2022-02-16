Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA, Recep Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Olgaç yönetimindeki 34 EFK 202 plakalı otomobil, Abdurrahman Kavak Caddesi'nde Agit Şengül'ün kullandığı ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA / Recep Çelik - Güncel

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Otomobil, Bayram, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title