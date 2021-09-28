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Siirt'te otobüs durakları dezenfekte edildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te otobüs durakları dezenfekte edildi

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında otobüs durakları dezenfekte edildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında otobüs durakları dezenfekte edildi.

Siirt Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Kooperatif ve Yeni mahallelerdeki otobüs duraklarını salgına karşı dezenfekte etti.

Vatandaşlara salgına karşı bireysel tedbirleri aktaran ekipler, herkesten kurallara uymalarını istedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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