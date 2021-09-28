Siirt'te otobüs durakları dezenfekte edildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında otobüs durakları dezenfekte edildi.
BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında otobüs durakları dezenfekte edildi.
Siirt Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Kooperatif ve Yeni mahallelerdeki otobüs duraklarını salgına karşı dezenfekte etti.
Vatandaşlara salgına karşı bireysel tedbirleri aktaran ekipler, herkesten kurallara uymalarını istedi.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri