Siirt'te orman yangını
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Siirt'te orman yangını

Siirt'te orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında yangın çıktı, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında yangın çıktı, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Türkiye'yi üzüntüye boğan Antalya ve Muğla ve Mersin'deki yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, bir yangın da Siirt'te çıktı. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında çıkan orman yangın, Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık Mezrasına doğru yayılma gösteriyor.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ilçe yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangını söndürmek üzere Siirt'ten de ekiplerin yola çıktığı öğrenilirken, yangını söndürmek için çalışmalar başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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