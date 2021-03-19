Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
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Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

19.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:39
Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde satın alma, nitelikli yağma" suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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