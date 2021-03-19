Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Siirt'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde satın alma, nitelikli yağma" suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz