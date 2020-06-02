Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 2 şehit, 7 yaralı...
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Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 2 şehit, 7 yaralı...

Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvanlandı.

Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi 2 şehit, 7 yaralı...
02.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:25

Siirt'te operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı 

 SİİRT'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvanlandı. Kazada 2 asker şehit olurken, biri ağır 7 asker ise yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personelini taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında yolun viraj bölümünde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralı askerler, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların kan vermek için koştuğuhastanenin önünde izdiham yaşandı.Tedavi altına alınan yaralılardan 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, hastaneye gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Atik, "İlimiz Pervari İlçesi Doğan Köyü üs bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten askerimiz, nöbet değişimi için yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2'nci Jandarma Komando Taburu'na bağlı personelimizi taşıyan araç, Pervari çıkışı Doğan köyü çıkışında kaza yapası sonucu 2 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın durumu iyi ve kritik durumda olan yaralımız yok" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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