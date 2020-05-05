Siirt'te online tapu satışı yapıldı

Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk kez video konferans yöntemiyle tapu satışı gerçekleştirildi.

Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk kez video konferans yöntemiyle tapu satışı gerçekleştirildi.

Merkez Kooperatif Mahallesinde bulunan daire sahibi, Adana Sarıçam Tapu Müdürlüğüne başvuru yaparak evini Siirt'te bulunan alıcısına satmak istediğini aktardı.

Siirt Tapu Müdürü Ali Sevinçli, satıcısı Sarıçam Tapu Müdürlüğünde, alıcı ise Siirt Tapu Müdürlüğünde hazır bulunduğu video konferans yöntemi ile Siirt'teki dairenin Tapu Müdürlüğünde satışının online yapıldığını belirtti.

İşlemin Kovid-19 salgını nedeniyle online gerçekleştiğini belirten Sevimli, vatandaşlarımıza kaliteli hızlı ve etkin bir hizmet anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA