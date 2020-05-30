Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi
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Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

- Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi Siirt'in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

30.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:11

- Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Siirt'te öldürülen terörist sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: İHA

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