Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi
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Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Siirt'te öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi
14.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:19

Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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