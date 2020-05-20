Siirt'te öldürülen PKK'lı 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te öldürülen PKK'lı 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te öldürülen PKK'lı 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

20.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:09

Siirt'te öldürülen PKK'lı 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh ilçesi Tünekpınarı köyü Gabar bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde, Siirt'in Eruh ilçesi Tünekpınarı köyü Gabar bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik bölgede yürütülen operasyonlar neticesinde teröristler çembere alınmış ve 17 Mayıs 2020 günü icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon kapsamında söz konusu bölgede yapılan temas araması neticesinde teröristlere ait 2 adet muhtelif silah parçaları, bir adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet el dürbünü, bir adet lazermetre cihazı, 125 adet 5.56 milimetre fişek, 2 çift mekap ayakkabı, teröristlere ait örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Siirt'te öldürülen PKK'lı 3 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İHA

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