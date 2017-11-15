Siirt'te Okullararası Futsal Müsabakaları

Siirt'te, okul sporları kapsamında düzenlenen Futsal İl Birinciliği müsabakaları başladı.



Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Eylül Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda, 3'ü kız 19 takımın yarıştığını söyledi.



Olgaç, şunları kaydetti:



"Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Kurtalan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasındaki karşılaşma ile Futsal İl Biriciliği başlamıştır. 16 erkek takım ve 3 kız takımın katılımıyla müsabakalar devam etmektedir. Gruptan çıkan 1 ve 2. takımlar çapraz eşleşerek, perşembe günü çeyrek final oynamaya hak kazanacaklar."