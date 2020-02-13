Siirt'te okullar tatil edildi
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Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.

13.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:40
Siirt'te okullar tatil edildi

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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