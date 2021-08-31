Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı
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Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı

Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı.

Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Doğan Mahallesi Selahattin Eyyubi Anaokulunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Ö. ve K.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bulunan 2 televizyon, 2 masaüstü bilgisayar, kombi, yazıcı ve modem okul yönetimine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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