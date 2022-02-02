SİİRT (AA) - Siirt'te okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilere daha güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlamak amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin kontrolü, önleyici ve koruyucu tedbirler ile Kovid-19 tedbirlerinin artırılması talep edildi.

Toplantıya, Vali yardımcıları Samet Öztürk ve Fatih Kurt, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de katıldı.