Siirt'te "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında etkinlik yapıldı
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Siirt'te "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında etkinlik yapıldı

Siirt'te 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesi kapsamında etkinlik yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Siirt'te "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün katkılarıyla "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

Şehri tanıtan klipin izletilmesiyle başlayan etkinlikte sahne alan öğretmenler, türkü söyledi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, program sonunda öğretmenlere çiçek verdi.

Siirt'te 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesi kapsamında etkinlik yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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