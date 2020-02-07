Siirt'te öğretmen ve velilere eğitim verildi
Siirt'in Baykan ilçesinde öğretmen ve velilere "narko rehber" eğitimi verildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde öğretmen ve velilere "narko rehber" eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, narkotik suçların önlenmesine yönelik ilçedeki okullarda öğretmen ve velileri, çocukların karşılaşabileceği tehlikelere karşı uyardı.
Eğitim kapsamında 530 kişiye "Uyuma Projesi" hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Narko rehber eğitimin diğer ilçelerde de belirli periyotlar halinde yapılacağı belirtildi.