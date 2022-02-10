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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri verildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Siirt Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde siber suçların engellenmesine yönelik bilgiler paylaştı.

Katılımcılara siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri anlatıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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