Siirt'te öğretmen ve öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

20.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:57
Siirt'te öğretmen ve öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

Siirt Belediyesince yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflara okuma yazma, öğretmenlere de eğitim seti hediye edildi.

Siirt Belediyesince yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflara okuma yazma, öğretmenlere de eğitim seti hediye edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak, öğrencilere okuma yazma, öğretmenlere de eğitim seti dağıttı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla hayatın da normalleşmeye başladığını belirten Hacıbektaşoğlu, uzaktan erişim eksikliklerinin de hızlı bir şekilde giderildiğini söyledi.

Eğitimin her sorunuyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Yüz yüze eğitim kapsamında okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldik. Aynı zamanda salgın tedbirlerinin nasıl yürütüldüğünü denetledik." dedi.

"Allah'ın izniyle dağımızdan, taşımızdan terörü söküp attık. Allah'ın sayesinde devletimiz ve milletimiz sayesinde bunları aştık. Terörü aştık, salgını da aşacağız." diyen Hacıbektaşoğlu, uzaktan eğitim ile ilgili eksiklikleri Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile aşacaklarını bildirdi.

Hacıbaktaşoğlu, tablet bilgisayarı olmayan öğrencilerin de eksiklerini tamamlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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