Siirt'te öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme

12.10.2019 13:26

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFE) eğitimi verildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve KEFE birim sorumlusu Bülent Sevgili, Şirvan ilçe konferans salonunda, kadın-erkek cinsiyet ve fırsat eşitliği, kız çocuklarının okullaşmasına yönelik öğretmen ve öğrencileri bilgilendirdi.



Sevgili, 42'si öğretmen 450 öğrencinin eğitim çalışmalarına katıldığını belirterek, kadınların sosyo-ekonomik alanda güçlenmesi ve toplumsal yaşamda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.



Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA