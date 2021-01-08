Siirt'te öğrencilere kitap desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt'te öğrencilere kitap desteği sağlandı

08.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:26
Siirt'te öğrencilere kitap desteği sağlandı

Siirt'te öğrencilere 38 bin beceri temelli kitapçık desteği sağlandı.

Siirt'te öğrencilere 38 bin beceri temelli kitapçık desteği sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzaktan eğitime destek amacıyla gönderilen 38 bin kitapçığın ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılmak üzere tüm okullara gönderildiğini söyledi.

Eğitime destek çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Edip, "Merkez ve ilçelerde dağıtılan kitaplar öğrenciler için çok faydalıdır. Beceri temelli testler, öğrencilere peyderpey ulaştırılıyor. İl düzeyinde buna benzer çalışmalarımız var. Dezavantajlı öğrencilerimizin hepsine ulaşarak Siirt eğitiminin daha iyi yerlere gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Fatih Terim Samet Aybaba Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te öğrencilere kitap desteği sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:30:08. #1.14#
title