Siirt'te öğrencilere kaynak seti desteği sağlandı

Siirt'te 750 öğrenciye kaynak seti desteği sağlandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Siirt İl Başkanı Sabahattin Ataker, yaptığı açıklamada, uzaktan eğitime destek için İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilere kaynak seti desteği sağlandığını belirtti.

Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere okul idaresine 720 set teslim edildiğini dile getiren Ataker, "İl genelindeki İmam Hatip Liselerinde okuyan 9. 10. 11 ve 12. sınıf öğrencilerine toplam 4 bin 800 kaynak seti dağıtıldı. Önümüzdeki günlerde de 12. sınıflara yönelik yardımcı set desteğimiz devam edecek. Salgın sürecinde uzaktan eğitime destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz