Siirt'te öğrenciler "Trafik Eğitim Parkı"nda trafik kurallarını öğreniyor

SİİRT (AA) - Siirt'te öğrenciler, oluşturulan Trafik Eğitim Parkında hem eğleniyor hem de trafik kurallarını öğreniyor.

Siirt Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere, trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitim veriliyor.

Bu kapsamda Siirt Yunus Emre İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Barış Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı'nda akülü arabayla parkuru dolaştı, okul, üst geçitler, yaya geçidi, trafik ve işaretleri hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, kendilerine eşlik eden polis ekipleriyle parkurda eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara ikramlarda bulunuldu.