Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Siirt'te 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimin verildiği Siirt'te 90 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı, tatilde dilenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden Avzem Gül Kılıçaslan, karne aldığı içi mutlu olduğunu dile getirerek, "Salgın döneminde öğretmen ve arkadaşlarımdan ayrı kalmam beni üzdü. Tatili dinlenerek geçireceğim" dedi.

Elif Beren Aşan ise dinlenip kitap okuyacağını, ancak yaz tatilinde arkadaşlarını çok özleyeceğini söyledi.

Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ezgi Mola Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Diego Costa Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:56:18. #1.16#

title