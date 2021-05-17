Siirt'te odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Siirt'te odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt'te odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te TOKİ konutlarındaki bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'te TOKİ konutlarındaki bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Doğan Mahallesi 1247. Sokak TOKİ evlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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