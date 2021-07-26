Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
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Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Doğan Mahallesi 1204. Sokak'taki bir odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, UMKE, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın odunluğun yanındaki Hasan Kaya'ya ait tek katlı eve de sıçradı.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya, polis ekipleri ve komşuların yardımı ile kurtarıldı.

3 çocuk ambulansta yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, odunluk ve evde hasara neden oldu.

Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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Odunlukta çıkan ve bir eve sıçrayan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi - Haberler
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