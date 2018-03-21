Siirt'te Nevruz alanına girenlerin kimliklerinin fotoğrafı çekildi

Siirt'te, HDP il Başkanlığının Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı kutlamaya katılmak isteylenler, polis tarafından kimliklerinin fotoğrafı çekildikten sonra alana alındı.

HDP'nin Siirt'in Eruh yolu üzerindeki Nevruz alanında yaptığı Neevruz kutlamasına, HDP Siirt eski Milletvekili Besime Gonca, HDP'li ve DBP'li yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Eruh Karayolu üzerinde yapılan Nevruz kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, alan içerisine giren vatandaşların kimliklerinin tek tek fotoğraflarını çekmesi dikkat çekti. Alan içerisine girmek isteyen basın mensuplarının yaka kartının yanı sıra kimliklerinin fotoğraflarını da çeken emniyet güçleri, alanan girmek isteyen ancak yanında kimleri olmayan vatandaşları alan içerisine almadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan Nevruz kutlamalarında miting alanında bulunan bir kadının, kadın polisler tarafından sorgulanmak üzere miting alanında çıkarıldı. Kadın üzerinde bulunan sarı-kırmızı-yeşil fulara polis el koydu. Kürççe şarkı ve türkülerin seslendirildiği, halayların çekildiği kutlamalar olaysız sona erdi.