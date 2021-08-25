Siirt'te "narkotik", "asayiş" ve "terör" suçlarıyla etkin mücadele için Whatsapp ihbar hattı kuruldu
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Siirt'te "narkotik", "asayiş" ve "terör" suçlarıyla etkin mücadele için Whatsapp ihbar hattı kuruldu

Siirt'te 'narkotik', 'asayiş' ve 'terör' suçlarıyla etkin mücadele için Whatsapp ihbar hattı kuruldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te, "narkotik", "asayiş" ve "terör" suçlarıyla daha etkin mücadele için Whatsapp ihbar hattı kuruldu.

Siirt'te, "narkotik", "asayiş" ve "terör" suçlarıyla daha etkin mücadele için Whatsapp ihbar hattı kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaş ile polis arasındaki iletişimi güçlendirmek ve suçlularla mücadeleyi daha etkin kılmak için 7/24 esasına göre hizmet verecek Whatsapp İhbar Hattı kuruldu.

Vatandaşlar, gördükleri suçları zaman kısıtlaması olmaksızın suçun işlenmesi sırasında ve öncesinde kimlik bilgileri gizli kalmak kaydıyla Emniyet Müdürlüğüne anında aktarabilecek.

"0505 318 56 56" numaralı Whatsapp İhbar Hattı yazılı ve sesli olarak aranabilecek ve bu sayede suçu doğrudan muhatabına ulaştırabilecek.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt'in huzuru ve güvenliği için bize ulaşın. Yapılacak paylaşımların hepsi gizlidir ve asla paylaşılmayacaktır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak misyonuyla vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, toplumun huzur ve refahının temin edilmesi amacıyla hizmet vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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