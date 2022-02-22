Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri müstehcen paylaşımların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce kentte 4 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve sabit diske el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.