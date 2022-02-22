Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te sosyal medyadan müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri müstehcen paylaşımların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekiplerce kentte 4 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve sabit diske el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel