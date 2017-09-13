Siirt'te Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Eylül'de Eruh ilçe kırsalında operasyon başlatıldığı belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Birlikleri ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona "Şehit Piyade Er Mikail Yaşa-5" adı verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "12 Eylül'de 09.30 sıralarında bir adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde, bir adet piknik tüpü, bir adet akü, bir adet balta, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 16 adet büyük boy pil, ayrıca bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir" denildi. - SİİRT