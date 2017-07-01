Siirt'te Motosikletlere Yönelik Uygulama

Siirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kentte "motosiklet" uygulaması yaptı.



9 ekip halinde, 25 polisin katıldığı uygulamalar kentin farklı noktalarında yapılırken, şüphelilerin kimlikleri sorgulandı.





Uygulamayı yöneten ve polislerle uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, motosiklet sürücülerini hız yapmamaları konusunda uyardı.





Yapılan uygulamada, 60 kişi ve 43 motosiklet denetlenirken, 15 motosiklet sürücüsüne toplamda 5 bin 827 lira para cezası verildi, 3 motosiklet de otoparka çekildi.



Ayrıca hurda olduğu tespit edilen 1 motosiklet trafikten tamamen men edildi.